Karan bebek için ailesi ve sevenleri eylem gerçekleştirdi

Karan bebek için ‘adalet’ eylemi gerçekleştirildi. Ailenin iddiasına göre; 19 Nisan 2021’de Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelen Karan bebek, doktorun ihmali ve hastanedeki ekipman yetersizliği nedeniyle bir süre oksijensiz kaldı.

Bebeklerinin oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan Karan bebek doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine sonrasında ise tedavisi için Türkiye’ye gönderildi. Aile bebeklerinin sağlığının ihmal nedeniyle bu durumda olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanmasını istiyor. Bu nedenle Domuzcular Burnu’nda toplanan Karen bebeğin aile yakınları, ellerinde pankartlarla Karan bebek için adalet sloganları attı. Yapılan basın açıklamasında, ihmal ve hatalar yüzünden bebeğin sağlığından olduğu bu süreçte anne ve babanın maddi manevi zorluklar çektiği savunuldu. Sağlık Bakanlığı’na ve Tabipler Birliği’ne gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği ancak henüz bu konuda bir adım atılmadığına dikkat çekilerek tüm yetkililer göreve davet edildi.