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Karanfil: Mücadelemizin özgürlüğe dönüştüğü gün

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Karanfil: Mücadelemizin özgürlüğe dönüştüğü gün

Fırtına Karanfil mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Kıbrıs Türk halkının , özgürlük ve bağımsızlık değerlerinin simgesi olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 48. Yıldönümünü kutladığımız bugünde; kendi milli değerlerimizden, varlığımızdan ve kendi kültürel gerçekliğimizden bahsedebiliyorsak, şükretmeli ve gurur duymalıyız.
Değerlerimizi korumamızda, varoluş mücadelemizin umuda dönüşmesinde; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Anadolu halkının Kıbrıslı Türklere uzattığı yardım elini, birlikte verilen mücadeleyi unutmamak gerekir. 20 Temmuz kendi özgürlüğümüze kavuştuğumuz bir gündür. O güne ulaşmak için dökülen kanlar çekilen acılar unutulamaz! Bilinmelidir ki; kökleri olmayan ağaç büyüyemez! Dolayısıyla, tarihimize, kültürümüze, milli değerlerimize, vatanımıza sahip çıkmak siz gençlerimizin asli görevi olmalıdır.
Tarih kitaplarından, kendi vatanından kopartılmak adına çeşitli işkencelere uğrayan, katledilen insanlarımızın acı gerçeklerini öğrenen gençlerimizin, bu gerçekleri unutmamaları ve tecrübe etmemeleri en büyük dileğimdir. Ve bu dileğimin garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerim sonsuzdur.  
Sözlerime; şehitlerimizi, Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş’ı, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmetle ve saygıyla anarak gazilerimize minnetle saygılarımı sunarak son verirken; bir kez daha halkımızın haklı bayramını gururla kutlarım."

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