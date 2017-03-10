Karanlığın Elli Tonu Hindistan’da yasaklandı

Başrolleri Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın paylaştığı ‘Karanlığın Elli Tonu’ (Fifty Shades of Darker) filmi, cinsellik içeren sahnelerinden dolayı Hindistan’da yasaklandı.

Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın başrollerde yer aldığı ‘Karanlığın Elli Tonu’ (Fifty Shades of Darker) filminin gösterimi Hindistan’da yasaklandı.

The Central Board Of Film Certification (CBFC), filmin cinsellik içeren görüntülerinden dolayı Hindistan’da gösterilmesine izin vermedi.

Bir yetkili, “ABD’de R reyting’i, yani ‘17 yaş altındakiler, içeriği ebeveyn veya yetişkin vasi eşliğinde izlemesi gerekir’ notu verilen filme İngiltere’de 18 yaş sınırı getirildi. Ancak biz Hindistan’da R ya da 18 şeklinde derecelendirmiyoruz” dedi.

Filmin yayıncı şirketi Universal’ın yetkilileri, filmden cinsellik içeren sahneleri çıkardıklarında bunun tüm filmi bozabileceğini söyleyerek, sahneleri çıkarmayı reddetmişti.

Hint yetkililer, “Universal, Vietnam’da Karanlığın Elli Tonu’ndaki seks sahnelerini çıkardı ancak Hindistan’da filmi yayınlamamayı tercih etti” dedi.

10 Şubat’ta gösterime giren ‘Karanlığın Elli Tonu’, halen tüm dünyada popülerliğini koruyor.

Filmin başrol oyuncularından Dakota Johnson, anne ve babasına filmi izlemeyi yasakladığını açıklamıştı.