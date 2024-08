Karanlık yollar... CTP: Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz

Yürüyüş sonrası CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, yaptığı basın açıklamasıyla yetkililere seslenerek, Güzelyurt ve köylerinde kritik noktalarda aydınlatma sorununun çözülmesi çağrısında bulundu. Gulamkadir, hükümetin halkın güvenliğini hiçe saydığını belirterek, "Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz" dedi.

Gulamkadir’in eylem sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yıllardır karanlık yollara mahkum edilen Güzelyurtlu, bu karanlık yollarda yaralanmaya ve can vermeye devam ediyor. Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet, her sektörü sorunlar yumağına soktuğu gibi trafiği de kaosa sürüklemiştir. Bu zihniyetin, güvensiz yollarda seyahat etmemizle ilgili hiçbir rahatsızlığı yoktur. Eğer rahatsız olsalardı, yeni yaptıkları belediye binasının önünü aydınlattıkları gibi, Güzelyurt ve köylerinin en kritik noktalarını da aydınlatırlardı. Halkın, öğrencilerin ve işçilerin en yoğun olduğu bölgeler; Akçay, Bostancı/Kalkanlı, Güzelyurt/Güneşköy, Aydınköy/Eski Güzelyurt, Lefke yolu bölgesi ve biraz önce yürüyüş yaptığımız çevre yolu gibi yerlerdir. Ancak bunu yapmadıkları gibi, ortaya bir plan ya da çözüm önerisi de koymuyorlar. Çünkü dertleri ülkenin yönetilmesi değil; gayeleri memleket değil, insan hayatı hiç değil! Bu nedenle istikrarlı bir şekilde karanlığa yürüyoruz, karanlıklarda seyahat ediyoruz. Sorduğumuz zaman, belediye ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler topu birbirlerine atıyor. Onların yetki karmaşaları bizi ilgilendirmez. Biz çözüm istiyoruz. Ama biliyoruz ki, ölü gözünden yaş beklenmez. O nedenle biz çözeceğiz diyoruz. Sizin kaosa soktuğunuz her alanı halkımızla birlikte yürüyerek, el ele vererek, omuz omuza vererek, Kıbrıs Türk halkını daha refah bir döneme taşıyacağız diyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz eylemde de bir kez daha bunun altını çizmek istedik. Biz bu karanlık yolları hak etmiyoruz. Bu karanlıklarda seyahat etmek istemiyoruz. Siz ise yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz ve bu karanlığı aydınlatamıyorsunuz. Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin. Biz çözeceğiz. Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz.”