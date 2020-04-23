Karantina alkol satışlarını da artırdı

Şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki artış yüzde 83, rakı satışları yüzde 66, viski satışları ise yüzde 61 yükseldi.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakayı 11 Mart gece yarısı saat 01:00'da duyurdu.

Bunun üzerine vatandaş kendi OHAL'ini ilan ederek marketlere koştu ve gıda malzemelerini stoklamaya başladı.

Bilhassa kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlere ulaşmak son derece zor bir hale gelirken marketlerde söz konusu ürünlerin olduğu raflar boş kaldı.

İlk vakanın resmi ağızlardan duyurulmasından önceki 10 gün (1-10 Mart) ve sonraki 12 gün (11-22 Mart) arasındaki satış hacmine bakıldığı zaman alkollü içeceklerin satışında da büyük artış yaşandı.

EN FAZLA ŞARAP EN AZ BİRA SATIŞI ARTTI

Türkiye'de alkol satışı da yapan ünlü marketlerin birinden sozcu.com.tr'nin aldığı rakamlara göre şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki satışlar vatandaşların evlerinde karantinada oldukları sürede önceki 10 güne göre yüzde 83 arttı. Alkollü içecekler grubunda şarap, köpüklü şarap, şampanya grubunun ardından en fazla satış artışı likörde görüldü. Likörü, rom, rakı, cin-votka-tekila, konyar, viski ve bira izledi.

‘PERAKENDE SEKTÖRÜN TAMAMINI YANSITMIYOR’

Öte yandan Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Başkanı Levent Kömür sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada perakende kanalında satışların arttığını fakat restoran ve barlardaki içki satışlarının oldukça azaldığını söylüyor. Kömür, “Ayrıca, bu büyüme sektörün sadece yüzde 15’ini oluşturan organize perakende kanalında olup, sektörümüzün bazı ürünlerinde satışın yüzde 50’sine kadarını oluşturan restoranlar, barlar gibi açık içki noktalarının tamamen kapalı olmasından dolayı oluşan kayba karşılık çok küçüktür” diye konuştu.