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Karantina Döneminde Ülkeye Geri Dönüş Yapanlar İçin Harcanan Para

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Güney Kıbrıs’ta, pandemi nedeniyle yaşanan karantina döneminde 25 Ağustos’a kadar ülkeye geri dönüş yapanların ulaşım masrafları için 1 milyon 314 bin 74 Euro harcandığı belirtildi. 
Karantina Döneminde Ülkeye Geri Dönüş Yapanlar İçin Harcanan Para

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos’un, AKEL Milletvekili İrinis Haralambidu’nun sorusu üzerine, konu hakkında açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos, bakanlığının, yurt dışındaki vatandaşların charter seferlerle ülkeye gelmesi, otobüs veya taksilerle karantina yerlerine taşınması, özel charter seferlerle Çin’den tıbbi donanım getirilmesi sürecini üstlendiğini belirtti. 

Karusos tüm bunlar için ise 25 Ağustos 2020 tarihine kadar 1 milyon 314 bin 74 Euro harcandığını söyledi. 

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