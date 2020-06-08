Karantina günlerinde “Olay Ufkusu, Cam Arkasında, Evimin Çatısında ve Arayış” adını verdiği eserleri tuvaline resmetti.

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Anastasia Racovcena Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği dört eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Anastasia Racovcena, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Olay Ufkusu, Cam Arkasında, Evimin Çatısında ve Arayış” adını verdiği dört eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anastasia Racovcena kimdir?

2002 yılında Komrat Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. Sanatçının eserleri Gagauzia'nın ana eğitim bölümünün koleksiyonunda bulunmaktadır. Gagavuzya Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bakanlığı'nın kuruluşuna bir resim koleksiyonu yazdığı için teşekkür mektubu verildi. «Türksoy» örgütü ve Malatya kenti yönetimi tarafından Türk halkının uluslararası Türksoy sanat sergisine katılmasıyla birleşmesine katkılarından dolayı teşekkür mektubu aldı. Karma sanat sergilerine katıldığı için Kültür ve Turizm Ana Bölümü tarafından sayısız diplomalarına layık görüldü.

Sanatçının eserleri Rusya (Moskova), Moldova (Kişinev), Gagavuzya (Comrat), Türkiye (Malatya), Bulgaristan (Sofya), Almanya (Mellrichstadt) gibi ülkelerin koleksiyonlarında bulunmaktadır. 2016 yılında Komrat şehrinde düzenlenen "Güzel sanatlarda Gagavuzya kadını" başlıklı karma sanat sergisine katıldı. Aynı yıl Türkiye'nin Malatya kentinde düzenlenen "TÜRKSOY" adlı uluslararası karma sanat sergisine katıldı. 2017 yılında Komrat şehrinde düzenlenen “Vatanın paleti” adlı karma sergisine katıldı. Gagavuzya sanat galerisinde 2 kişisel sanat sergisini düzenledi. Türkiye'de düzenlenen "TÜRKSOY" adlı 19. açık hava ressamlığında Gagavuzya'yı temsil etti. 2017-2019 yılları arasında Komrat kentinde düzenlenen "Bahar, Kadın, Aşk" adlı yıllık karma sanat sergisine katıldı.