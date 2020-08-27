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Karantina kurallarına uymayan öğretmen'in testi pozitif

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The English School of Kyrenia, velilerine yönelik yaptığı bilgilendirmede lise öğretmenlerinden birinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Karantina kurallarına uymayan öğretmen'in testi pozitif

The English School of Kyrenia, velilerine yönelik yaptığı bilgilendirmede lise öğretmenlerinden birinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, öğretmeni, okulun bilgisi haricinde karantinaya uymadığı ve okula gittiği ifade edildi. Okulun ciddi şekilde dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada öğretmenle temasa geçenlerin kendilerini 1 hafta izolasyon edecekleri kaydedildi. Birkaç gün içerisinde PCR testlerinin de yapılacağı kaydedildi. The English School of Kyrenia, öğrencilerin 14 Eylül’de okula güvenli şekilde başlamaları için çok ciddi şekilde bütün önlemlerin alındığını da vurguladı.basliksiz-1.jpg

POZİTİF ÇIKAN ÖĞRETMEN AÇIKLAMA YAPTI;

Değerli ailem,arkadaşlarım. Görülen lüzum üzerine bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duydum. Geçtiğimiz gün Türkiye'den havayolu ile geldim.Türkiye'de yapılan testim NEGATİF çıktı.Kıbrıs'a geldiğimde havaalanında da tekrardan test yapıldı.Bu testin sonucunu öğrenene kadar kendimi evde karantinaya aldım ve kimseyle temas etmedim.Kimseyle görüşmedim,hatta evden dışarıya bile adımımı atmadım. Dün beni arayıp Ercan Havaalanında yapılan test sonucumun pozitif çıktığını söylediler ve bu sebeple beni alıp hastaneye gerekli tetkiklerin yapılması için götürdüler. Burada yapılan tomografi ve röntgen sonuçlarım gayet temiz çıktı ve virus vucudumda hiçbir semptom göstermedi.Şu an sağlığımla alakalı hiçbir sorun yok çok şükür. Emniyet amaçlı olarak annem,babam ve kardeşimi de gözetim altında tutuyorlar. Hakkımızda çıkan türlü dedikodulara (Kına gecesine katıldılar,mangal yapıp kutlama yaptılar vs) bir açıklık getirmek adına ve kamuoyunu rahatlatmak amacıyla bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum. Kimse korkmasın,paniğe kapılmasın.Kimseyle en ufak bir temasım vs olmamıştır. Arayan,soran,yanımızda olan tüm aile ve dostlarımıza teşekkür ederim.Hepinize sağlık dolu günler dilerim.

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