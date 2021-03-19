  • BIST 1.513
  • Altın 406,036
  • Dolar 7,2664
  • Euro 8,6336
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Karantina otelinde tecavüz iddiası!

» »
Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adem Elma dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Karantina otelinde tecavüz iddiası!

Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adem Elma dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis çavuşu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Âdem Elma'nın 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lapta’da, şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan bir Otel’e ait oda içerisinde, karantina da bulunan Adem Elma'nın adaya birlikte gelmiş olduğu yine aynı Otel’e ait başka bir odada karantina da bulunan M.D isimli erkek şahıs ile birlikte Elma'ya ait oda içerisinde alkol aldıktan sonra alkolü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada M.D’nin odasına gidip adı edilenin giymekte olduğu kıyafetlerini çıkartıp odanın çift kişilik yatağı içerisinde rızası hilafında cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı Elma'nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yapılan soruşturma neticesinde doktor kontrolünden geçirildikleri ve müştekide cinsel ilişkiye bağlı ekimozları olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkeye çalışma ön izni ile getirildiğini ancak iptal olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

mahkeme---tecavuz-girne-(2).jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davalarında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mihriban Demir vefat etti19 Mart 2021 Cuma 15:33
  • Mehmet Sıddık Güler vefat etti19 Mart 2021 Cuma 15:30
  • Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Bugün Toplandı19 Mart 2021 Cuma 15:29
  • Başbakan Saner: Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır19 Mart 2021 Cuma 15:02
  • “Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız”19 Mart 2021 Cuma 14:53
  • BKP, HDP’ye destek belirtti19 Mart 2021 Cuma 14:43
  • YÖK, yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapan üniversiteler hakkında işlem başlattı19 Mart 2021 Cuma 13:58
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli atıldı19 Mart 2021 Cuma 13:56
  • Evinin üstünde uçan drone'a sinirlenip ateş etti!19 Mart 2021 Cuma 13:46
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!19 Mart 2021 Cuma 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti