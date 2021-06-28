Girne’de kaldığı karantina otelinden kaçan 17 yaşındaki genç bir şahıs, denize gitti, kayalıklardan düşerek, boynunu kırdı.
Kayalıklardan düşen genç, ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
17 yaşındaki şahsın hastanede tedavisi sürerken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı
BOYNU KIRILDI
Girne’de kaldığı karantina otelinden kaçan 17 yaşındaki şahıs, denize gitti, kayalıklardan düşerek, boynunu kırdı. Kayalıklardan düşen genç, ağır yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
17 yaşındaki şahsın hastanede tedavisi sürerken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.