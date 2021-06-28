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Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı

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Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı  
Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı

Girne’de kaldığı karantina otelinden kaçan 17 yaşındaki genç bir şahıs, denize gitti, kayalıklardan düşerek, boynunu kırdı.   

Kayalıklardan düşen genç, ağır yaralandı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

17 yaşındaki şahsın hastanede tedavisi sürerken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.  Karantina otelinden kaçan şahıs boynunu kırdı  

BOYNU KIRILDI

Girne’de kaldığı karantina otelinden kaçan 17 yaşındaki şahıs, denize gitti, kayalıklardan düşerek, boynunu kırdı.   Kayalıklardan düşen genç, ağır yaralandı. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

17 yaşındaki şahsın hastanede tedavisi sürerken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. 

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