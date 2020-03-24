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Karantina süreleri dolan turistler ülkelerine dönüyor

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Karantina süreleri dolan turistler ülkelerine dönüyor
Karantina süreleri dolan turistler ülkelerine dönüyor

Gazimağusa Bölgesi’nde bulunan Salamis Gazimağusa Bölgesi’ndeki Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine dönüyor.

İlk corona virus vakasının görüldüğü Alman turist kadın ile corona virüs bulaşan eşinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlıklı olarak ülkelerine dönüyor.

Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında tutulan turist kafileleri de, karantina sürelerinin dolmalarının ardından ülkelerine dönüyor.

Turist kafileleri sabahın erken saatlerinden itibaren otellerinden çıkış yaparak otobüslerle sıkı tedbirler içinde Ercan Hava

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