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Karantina Süreleri Kısalıyor: Avrupa’da Tartışma Yaratan Adımlar

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ABD ve Yunanistan'ın ardından Fransa da izolasyon süresini kısaltma karar aldı. Fransız yetkililer, 5 gün sonra negatif testi getiren tam aşılı kişilerin karantinasının sona ereceğini açıkladı.
Karantina Süreleri Kısalıyor: Avrupa’da Tartışma Yaratan Adımlar

Tüm dünyada corona virüsün Omicron endişesi yaşanırken, artan vakalara rağmen Fransa’dan ilginç bir adım geldi.

Fransız yetkililer, çift aşısı tam olanlar için yeniden test olmak kaydıyla izolasyon süresini 10 günden 5 güne çekti.

Fransa’nın bu kararı özellikle İngiltere’de hükümete yönelik taleplerin ve Amsterdam’daki protesto gösterilerinin ardından geldi.

İNGİLTERE’DE 1 HAFTALIK SÜRE

İngiltere’de de 1 haftalık karantina süresinin ardından negatif test alındığı takdirde karantina dönemi sona eriyor.

Ancak bu tartışma yaratan kararları alan İngiltere’de corona virüsü vakalarında patlama yaşanırken, özellikle sağlık personeli arasında corona virüsüne yakalanan kişi sayısı da iki katına çıktı.

Artan vaka sayılarına rağmen alınan karar ise tartışma yarattı.

Öte yandan, tüm dünyada izolasyon süresini kısaltan ilk ülke Amerika olurken, onu Yunanistan ve Fransa izledi.

FRANSA’DA YENİ TEDBİRLER DEVREDE

King’s College London’dan Profesör Tim Spector, “İzolasyon günlerinin azaltılması, düşük riskli personelin işe girmesine izin vererek ve insanların gereksiz yere evde kalmasını önleyerek ön cephedeki bir çok hizmete yardımcı olacaktır” dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex 27 Aralık’ta, Omicron mutasyonunun yayılması üzerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler alındığını açıklamıştı. Yarın yürürlüğe girecek ve en az 3 hafta sürecek yeni kısıtlamalar kapsamında ayakta konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.

Maske zorunluluğu belirli şehir merkezlerinde valilerin kararı doğrultusunda uzatılırken, hatırlatıcı 3’üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirilmesine karar verildi.

Fransa’da salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 191 bin 926’ya, toplam can kaybı sayısı ise 123 bin 851’e ulaştı.

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