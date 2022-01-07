Karantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Tam Aşılı Kişiler Temaslıysa Maskeli Olarak Günlük Hayatına Devam Edecek

Tam aşılı kişilerin temaslı olması halinde maskeli olarak günlük hayatına devam etmesine karar verildi. Temaslı kişilerin test yaptırmaları için belirlenen süre de kısaltıldı. Aşılı kişilerde süre 7’den 5’e, aşısızlarda 10’dan 7 güne düşürüldü.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin son kararlarına göre, bugünden itibaren Covid-19 pozitif kişiyle temas eden tam aşılı kişiler, semptom takibi yaparak ve maske takarak günlük hayatlarına devam edecek. Johnson and Johnson’dan 2 doz, diğer aşılardan 3 doz olanlar tam aşılı kabul edilecek.



“OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK”



Okulların pozitif vaka ve temas protokolünde ise herhangi bir değişiklik yapmayan komite, okullarda maske, hijyen ve havalandırma kurallarına uyulmasının elzem olduğunu vurguladı; bu verilerle okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı.



TEST GÜNLERİ



Covid-19’lu kişiyle temas eden tam aşılı kişiler semptomları olmaması halinde 5’inci gün semptomları olması halinde daha erken antijen testi yaptıracak.



Eksik aşılı veya aşısız kişilerin Covid-19’lu kişiyle temas ederse 7 gün izole olacak ve 7’nci günün sonunda PCR testi yaptıracak. Sonucun negatif olması durumunda izolasyon sona erecek. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacak. Daha önceki kadarda bu kişiler için belirlenen süre 10 gündü.



65 yaş ve üzerindeki kişilerse 4’üncü doz aşılarının üzerinden 3 ay geçmesi halinde 5’inci doz aşı yatırabilecek.



Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek kişilerin son 24 saatlik Covid-19 testlerini ibraz etmesi de komitenin aldığı kararlar arasında.



BAKANLIK AÇIKLAMASINDA OMICRON VARYANTIYLA VAKA ARTIŞINA İŞARET EDİLEREK KAPALI VE KALABALIK ORTAMDAN KAÇINILMASI İSTENDİ



Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıyla ilgili açıklama yaparak kararları özet olarak da duyurdu.



Açıklamada, “Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları ciddi anlamda artmaktadır. Halkımızın kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınması, uzun süre maskesiz geçireceği aktivitelerden uzak durması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması büyük önem taşımaktadır” denildi.



BUGÜNDEN İTİBAREN TEMASLILAR AŞILIYSA MASKELİ OLARAK GÜNCEL HAYATINA DEVAM EDECEK



Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 5 Ocak 2022 Çarşamba günü aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren, Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (Jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edeceği kaydedildi.



Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracak.



Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7. günün sonunda PCR testini yaptıracak. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacak.



Pozitif hastalara SMS ile telefon numarası gönderilecek ve bu numarayı arayarak şikâyetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabilecekler. Ayrıca yine SMS yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en yakın bileklik takma alanına (https://bit.ly/3sWyecV) giderek bilekliklerini takmaları istenecek.



OKULLARDA DEĞİŞİKLİK YOK



Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, okulların pozitif vaka ve temas protokolünde ise herhangi bir değişiklik yok. Okullardaki uygulama, daha önceki kararlardaki gibi devam edecek.



AŞILARINIZI TAMAMLAYIN ÇAĞRISI



Açıklamada, “Halkımızın mutlaka aşı programlarını tamamlamaları ve hatırlatma dozlarını yapmaları son derece önemlidir. Bilinmektedir ki aşı kişilerin ağır hastalık geçirmesini engelleyecek ve böylelikle Acil Durum Hastanemizin kapasitesi zorlanmayacaktır. Sinovac sonrası çift doz Biontech yapan ve son dozundan 3 ay geçen 65 yaş üzeri kişiler için tekrar hatırlatma dozu yapılmaya başlanmıştır” denildi.



Sağlık Bakanlığı Üst Komitesi’nin toplumun epidemiyolojik durumunu günlük olarak takip ettiği kaydedilen açıklamada, “Okullarımızda maske, hijyen ve havalandırma kurallarına uyulması elzemdir. Bu verilerle okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir.” ifadeleri de yer aldı.