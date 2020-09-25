Karantina ücretlerini devlet ödeyecek

22 Eylül’de Bakanlar Kurulu kararı Resmi gazetede yayınlandı.

İşte o karar;

“Bakanlar Kurulu, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde ülkemize 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararın; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkemize gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına, bunun dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi şeklinde uygulanmasına ve işbu karara göre ücretten muaf olduğu halde belirtilen tarihten itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine karar verdi.”