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Karantina ve maske zorunluluğu bebeklerin gelişimini etkiledi

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Bir araştırmaya göre, Covid-19 sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve maske zorunlulukları bebeklerin gelişimini engelliyor.
Karantina ve maske zorunluluğu bebeklerin gelişimini etkiledi

İrlanda’daki Royal College of Surgeons tarafından yapılan bir araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında doğanların, corona virüsü öncesi doğan bebeklere kıyasla birinci doğum günlerine kadar ilk kelimelerini söyleme olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar ayrıca bebeklerin “güle güle” diye el sallama veya nesneleri işaret etme olasılıklarının daha düşük olduğunu da buldu.

Daily Mail’in haberine göre, ekip, yüz maskelerinin çocukların yüz ifadelerini okuma veya insanların ağızlarının hareket ettiğini görme yeteneğini sınırladığını söylüyor. Bu da konuşma yeteneklerini etkiliyor.

Uzmanlar, büyükanne ile büyükbabaları ve akrabaları ziyaret etme yasaklarının da bebekleri hayati sosyalleşme zamanından mahrum bıraktığını vurguladı.

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SADECE EMEKLEME ORANI YÜKSELDİ

Araştırma için Mart ve Mayıs 2020 arasında doğan 309 bebek incelendi. İrlanda o yıl beş ay boyunca kilit karantinadaydı ve diğer ayları da sıkı kısıtlamalar altında geçirdi.

Ebeveynlere, çocukları bir yaşına girdikten sonra gelişimsel maddelerin yer aldığı bir anket yapıldı. Bunlar; tek bir kelime söylemek, parmakla işaret etmek, veda etmek, ayakta durabilmek, yana doğru adım atmak, emeklemek ve tuğlaları yığmaktı.

Elde edilen veriler, 2008 ile 2011 yılları arasında doğan 2.000 bebekle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, karantinaya alınan bebeklerin net bir kelime söyleme olasılığının yüzde 14 daha az olduğunu gösterdi. Ayrıca, nesneleri işaret etmeye başlama olasılıkları yüzde 9 ve “güle güle” işareti yapmaya başlama olasılıkları da yüzde 6 daha azdı.

Öte yandan, emekleme olasılıkları da yüzde 7 gibi önemli bir ölçüde daha yüksekti. Bu da bebeklerin pandemi sürecinde evde daha çok vakit geçirmek zorunda olmalarıyla ilişkilendirildi.

Çalışma, Çocukluk Çağı Hastalıkları Arşivi’nde yayınlandı.

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