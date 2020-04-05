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Karantina'da 3 Corona Virüslü vaka daha

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Karantina'da 3 Corona Virüslü vaka daha
Karantina'da 3 Corona Virüslü vaka daha

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişilerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmaları kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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