Evde kalmamızı gerektiren koronavirüs pandemisi günlerinde evde yapabileceğimiz spor hareketlerini derledik. Hayat elbet normale dönecek fakat biz kaldığımız gibi devam edemeyebiliriz. İşe veya okula gidip gelmemiz bile bize hatrı sayılır sayıda adım attırırken son günlerde sadece olduğumuz yerde sayıyoruz