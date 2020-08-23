Karantinada olması gereken arkadaşına sarılan adama altı hafta hapis cezası

Yeni Zelanda’nın Whangārei kentinde yaşayan bir adam, bir arkadaşının karantinada tutulduğu otele gidip ona sarıldığı için altı hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda’nın Whangārei kentinde yaşayan bir adam, bir arkadaşının karantinada tutulduğu otele gidip ona sarıldığı için altı hafta hapis cezasına çarptırıldı.

33 yaşındaki Jesse Courtney Welsh, 29 Temmuz’da Avustralya’dan dönen ve kurallar gereği karantinada olması gereken arkadaşının kaldığı otele gitti ve polise yakalandı.

Welsh’in yargılandığı Whangārei Bölge Mahkemesi’nin hakimi Keith de Ridder şunları söyledi: “Karantina bölgesine girmesi suç. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre oradaki arkadaşına sarılmış. Arkadaşına yaklaşması zaten kabullenemez, sarılması daha da büyük ve ciddi bir kural ihlali, bir sorumsuzluk.”

Welsh’in arkadaşına sarılması için ‘aşırı stres, bir yakınını kaybetme gibi özel bir durum’ olmadığına da dikkat çeken hakim ona altı hafta hapis cezası verdi.

Cezaevine girmeden önce yapılan üç Covid-19 testi de negatif çıkan ve bu süreçte izole edilen Welsh’in avukatı John Day, müvekkilinin pişman olduğunu ve sorumsuzluğunun hoşgörülemeyeceğini kabul ettiğini söyledi.