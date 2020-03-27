  • BIST 89.460
  • Altın 336,619
  • Dolar 6,4548
  • Euro 7,0859
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Karantinadaki milyonlara 'kötü haber': Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

» »
Karantinadaki milyonlara 'kötü haber': Prezervatif kıtlığı yaşanabilir
Karantinadaki milyonlara 'kötü haber': Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

Koronavirüs endişesi nedeniyle dünyanın hemen hemen dört bir yanında evlerine kapanan milyonlarca insan için yeni bir tehlikenin daha kapıda olduğu belirtiliyor: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir.

Salgının yayılmasıyla birlikte marketleri talan eden ve pek çok ürünün karaborsaya düşmesine neden olan milyonlarca insanın, bu kez de karantina sürecinde 'beklemedikleri bir sorunla’ sınanacakları belirtiliyor. Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden biri olan Malezya merkezli Karex Bhd, yaklaşan ‘kıtlığa’ karşı uyardı.

Dünyadaki her beş prezervatiften birini üreten Karex Bhd, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara verdi. Malezya’da üç fabrikası birden bulunan şirket, tam 10 gündür hiç ürün çıkarmadı.

Öte yandan Durex gibi sektörün en bilinen markaları tarafından normalde pazarlanan prezervatif miktarında da hâlihazırda 100 milyon adet gibi bir açık olduğu belirtildi.

'Bu kıtlık aylarca sürebilir'

Şirketin yöneticisi Goh Miah Kiat,Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her yerde küresel bir prezervatif sıkıntısı göreceğiz, ki bu bir hayli korkutucu. Bu kıtlık sadece birkaç hafta ya da bir ay olmayacak, aylarca devam edebilir” dedi.

 

Kiat, üretime devam etmek konusunda bir istisna yapmaları için hükümete başvuruda bulunduklarını belirtti.

'Çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman değil'

Kiat, “Güzel olan şu ki hâlâ prezervatife olan talep bir hayli yüksek, beğenin ya da beğenmeyin, buna sahip olmak hâlâ gerekli bir şey, özellikle de şu anda insanların çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü göz önünde bulundurursak… Şimdi hiç zamanı değil, çok fazla belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

Diğer üreticiler de 'umut vermiyor'

Malezya dışındaki en büyük prezervatif üreticileri ise Çin’de yer alıyor. Salgını henüz kontrol altına alabilen Çin’de de pek çok fabrika hâlâ kapalı olduğu için üretimini yakın zamanda artması beklenmiyor.

Çin’in ardından üretimde söz sahibi olan Hindistan ve Tayland’da da salgının giderek yayılması üretim bakımından ‘umut vaat etmiyor’.

Güneydoğu Asya’da salgından en fazla etkilenen ülke olan Malezya’da şimdiye kadar 26 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 161 kişi de virüsle enfekte oldu.

Salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan üretim yasağının en az 14 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram'dan evde kalanlar için yeni özellik25 Mart 2020 Çarşamba 16:44
  • Volkswagen sosyal mesafeye dikkat etmek için logosunu ayırdı25 Mart 2020 Çarşamba 12:58
  • Dünyanın en büyük 7 ekonomisinde halk, gelirlerinin %70 düşeceği beklentisinde25 Mart 2020 Çarşamba 12:23
  • Covid-19 salgını işletmeleri de dönüştürüyor25 Mart 2020 Çarşamba 11:39
  • Caz efsanesi Koronavirüsten öldü24 Mart 2020 Salı 19:43
  • BM, Covid-19 ile mücadele için küresel ateşkes çağrısı yaptı23 Mart 2020 Pazartesi 20:37
  • Vedat Milor '65 yaş kısıtlaması'nı yorumladı: Gençliğimi doya doya yaşamak isterdim ama Koronavirüs müsaade etmeyecek22 Mart 2020 Pazar 16:07
  • Rihanna'dan Koronavirüs'le mücadeleye 5 milyon dolar bağış22 Mart 2020 Pazar 16:05
  • İmam cemaatin içeri girmesini engellemek için caminin kapısını kilitledi, arkasına dolap yerleştirdi20 Mart 2020 Cuma 19:53
  • Bangladeş'te on binlerin 'koronavirüs duası' için toplanması infial yarattı20 Mart 2020 Cuma 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti