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Karantinadaki vatandaş: elektirik yok yemek yok ölüme terk edilmis gibiyik

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Karantinadaki vatandaş: elektirik yok yemek yok ölüme terk edilmis gibiyik
Karantinadaki vatandaş: elektirik yok yemek yok ölüme terk edilmis gibiyik
Karantinadaki vatandaş: elektirik yok yemek yok ölüme terk edilmis gibiyik dedi.
Sosyal medya hesabından ''Kktc sen cok yaşa "the end" kapat defteri temasli olarak karantinadayiz iyiyiz testlerimiz negatif ama burda elektirik yok yemek yok ölüme terk edilmis gibiyik piskolojik olarak sinirler en yuksek seviyedeyiz durum icler acisi'' paylaşımı ile tepkisini duyurdu.

Kktc sen cok yaşa "the end" kapat defteri temasli olarak karantinadayiz iyiyiz testlerimiz negatif ama burda elektirik...

Meryem Özevrim paylaştı: 7 Eylül 2020 Pazartesi
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