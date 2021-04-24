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Karantinadan kaçıp polise tükürdü: Korktun mu? Korkma oğlum Allah'tan kork!

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karantinada olması gereken kişi arbede çıkartarak, polisin yüzüne tükürdü. Şahıs, polise "Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork" dedi.
Karantinadan kaçıp polise tükürdü: Korktun mu? Korkma oğlum Allah'tan kork!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karantinada olması gereken kişi arbede çıkartarak, polisin yüzüne tükürdü. Şahıs, polise "Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork" dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Pazarcı Mahallesi'nde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Ahmet O., tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı

Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada Ahmet O.’nun Covid-19 olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi. Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde tur atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi.

Polise tükürdü, 'korktun mu?' dedi

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 lira para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid-19 olan şahıs, ailesine teslim edildi.

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