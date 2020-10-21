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Karantinadan kaçıp trafik kazasında hayatını kaybeden Kaşıkçının karantinadan kaçması hakkında araştırma yapılacak

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Sağlık Bakanı Ali Pilli,  katıldığı TV programında  karantinadan kaçan ve Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı'nın karantinadan kaçmasına ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade etti.
Karantinadan kaçıp trafik kazasında hayatını kaybeden Kaşıkçının karantinadan kaçması hakkında araştırma yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  katıldığı TV programında  karantinadan kaçan ve Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı'nın karantinadan kaçmasına ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Bakan Pilli şu sözleri kaydetti:

“Bu konuda kimseyi suçlayamam. Otellerde belli bir güvenlik vardır. Sağlık Bakanlığı olarak daha çok sağlıkla ilgileniyoruz ama orada güvenlik var. Otelin de sorumluluğu var. En iyi korunan cezaevlerinde bile kaçmalar olabiliyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmalar yapılıyor. Gereken yapılacak.”

NE OLMUŞTU?

18.10.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında,  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, Fatma Kaşıkçı, NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kaşıkçı, kaza sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaşıkçı'nın karantina otelinden kaçtığını öğrenilmişti.

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