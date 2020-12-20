Karantinadan kaçmak için yurdun üçüncü katından atladı

Konya'da Covid-19 tedbirlerine uymadığı için yurda yerleştirilen bir kişi, kaldığı yurdun 3. katından atlayıp kaçmak isterken görevliler tarafından yakalandı. Kalça kemiği kırılan Mehmet Erdem Ü., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da Covid-19 tedbirlerine uymadığı için yurda yerleştirilen bir kişi, kaldığı yurdun 3. katından atlayıp kaçmak isterken görevliler tarafından yakalandı. Kalça kemiği kırılan Mehmet Erdem Ü., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Covid-19 tedbirlerine uymadığı için Selçuk Üniversitesi Kampüsü Şems Tebriz-i Yurdu'na yerleştirilen Mehmet Erdem Ü. karantinaya alındı. Dün saat 20.00 sıralarında kaldığı yurdun 3. katından atlayarak kaçmaya çalışan Mehmet Erdem Ü., yurt görevlileri tarafından yakalandı.

Yaralanan Mehmet Erdem Ü. çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırık olduğu anlaşılan Mehmet Erdem Ü. tedavi altına alındı. Koronavirüs nedeniyle ifadesi alınamayan Mehmet Erdem Ü.'ye nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Ü.'nün ifadesinin karantinası bitince polis tarafından alınacağı öğrenildi.