  • BIST 118.399
  • Altın 399,330
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Karantinasız giriş protestosu! Lefkoşa’da araçlı eylem

» »
Ülkeye karantinasız girişler, Lefkoşa’da düzenlenen araçlı eylemle protesto ediliyor.
Karantinasız giriş protestosu! Lefkoşa’da araçlı eylem

Ülkeye karantinasız girişler, Lefkoşa’da düzenlenen araçlı eylemle protesto ediliyor.

Sağlıkta alt yapı eksiklikleri giderilmeden, organizasyon sağlanmadan, ülkelerin gerçek risk durumuna uygun tedbir ve uygulamalar yürürlüğe konmadan karantinasız girişlere izin verilmemesini talep etmek üzere sosyal medya örgütlenen vatandaşlar Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Başbakanlık önünde toplanan vatandaşların, araçlarıyla Mehmet Akif ile Osman Paşa caddelerini kullanarak Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşacak.

Burada açıklama yapılacak. Covid-19 riski nedeniyle aracından kimse inmeyecek. Eylem Meclis önünde bitecek. Küçük bir grup, sosyal mesafe kurallarına uyarak meclis önünde basın bildirisi okuyacak.

Karantinasız Girişlere Hayır grubunun bir süredir dile getirdiği ve bugün Meclis önünde de yineleyeceği talepler şöyle:

“Pandemi hastanesi hazır olmalıdır. Test kapasitesi yeterli olmalıdır,  girişleri gruplarken, Dünya Sağlık Örgütü ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalıdır. Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemelidir.  Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, bu konuda siyasi kararlar alınmamalıdır. Sağlıkta örgütlü meslek kuruluşlarının uyarılarına kulak tıkamaya son verilmelidir. Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememelidir. Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalıdır. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalıdır. Yurtdışından gelip ülkeye giren ve bu şartlara uymayan kişilere caydırıcı ceza verilmeli.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Elektrik kesintisi13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:35
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30
  • Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52
  • Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:45
  • Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
  • Araç Muayeneleri Özelleşiyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:22
  • Şair-yazar Zeki Ali’nin onuncu kitabı “Tuhaf İstasyon” yayınlandı… 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
  • KTOEÖS’te Gökçebel dönemi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:17
  • Meclis Genel kurulunda YYK yasası görüşülüyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti