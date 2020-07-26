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Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Basın Bildirisi

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Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Basın Bildirisi
Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Basın Bildirisi

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak, 26 gündür bir mücadele ve eylemlilik içerisindeyiz. Yaptığımız eylemler ve söylediklerimizi ülkede duymayan kalmadığı halde, hükümet duymazdan gelmiştir. Ne yazık ki, toplumun bir kesimi hariç herkese kulağını tıkamış olan hükümet, bizlere de kulağını tıkamış durumdadır.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak bizler, ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika ve Mağusa Gümrük Komisyoncularının yarından itibaren başlayacak eylemlerine tam destek kararı aldık. Bu eylemlerin, mevcut şartlar altında girişleri engelleyeceğini umuyoruz.

Ayrıca, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca ülkeye giriş çıkışların 5 Temmuz tarihinde sağlık bakanlığına devredilmiş olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı, Sağlık Üst Komitesi'nin, Türkiye'den gelen yolcuların 7 gün karantinada tutulma kararı, Sn. Başbakan tarafından reddedilmiş olması, hem kendi aldıkları kararlara kendilerinin uymadığının hem de yasaya aykırı hareket edildiğinin bir göstergesidir. Bu konuda meclisteki tüm muhalefet partilerine ve Sn. Cumhurbaşkanı'na da görev düşmektedir. Hepsine çağrımız, seslerini, yasalar doğrultusunda ve halkın yanında olduklarını gösterecek şekilde yükseltmeleri ve hükümeti, yasalara uymaya zorlamaları yönündedir.

 

Saffet Aşıksoy

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu

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