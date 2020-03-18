Karantinaya da torpil işledi iddiası

Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızı polis eşiliğinde karantina aracından indirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da bulunan yurttaşlar Türkiye'ye geldi.

Paris’ten TK 1824 sefer numaralı uçuşla ülkeye getirilen yurttaşlar İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına yola çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Güzide Sofi adlı bir yolcu indirildi.

Yolcu'nun daha sonra KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.

Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen Sofi, polis ekipleri tarafından başka bir araca alındı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.