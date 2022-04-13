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Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne Araç Bağışladı

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Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne Araç Bağışladı
Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne Araç Bağışladı

Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) ikinci el bir araç bağışında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre araç, tedavilerine kendi imkânlarıyla ulaşamayan hastaların taşınmasında, hastaların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınmasında kullanılacak.

Açıklamada, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “büyük bir ihtiyaç” olan bu taşıtı derneğe bağışlamasından dolayı Mehmet Karaoğlan’a teşekkür etti.

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