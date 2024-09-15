‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ bugün tamamlanıyor

‘Girne Arkın Group Fest 24’ kapsamında devam eden ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’, 14 Eylül Cumartesi günü dopdolu bir etkinlik programı ile devam etti. Festival de Cumartesi günü; saat 06:00’da Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta) - Mineri - Palamut Avlama Müsabakası, 10:00’da Plaj Voleybolu, 11:00’de Optimist & Laser Yelken Yarışları, 17:00’de Paddle Board Yarışı, 18:00’e Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası, yine 18:00’de Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitimi ve 20:00’de Niyal Öztürk Band konseri gerçekleşti. ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 15 Eylül Pazar günü dopdolu bir etkinlik programı ile son buluyor.



ONLARCA YELKEN DENİZE AÇILDI

Sabahın erken saatlerinde balık avı ile başlayan festivalde saat 11:00 de start veren Optimist ve Laser

Yelken Yarışları, katılımcı ve izleyicilere eşsiz bir keyif sundu. Onlarca yelkenin denize açılması ile

birlikte ortaya çıkan manzara izleyicilerden tam not alırken, oldukça başarılı bir organizasyon ile

devam eden yelken yarışları katılımcılardan tam not aldı.

DENİZ YILDIZI YARDIM DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ İLE FESTİVALE RENK KATTI

Bu yıl ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ organizasyonuna dahil olan Deniz Yıldızı Yardım Derneği,

düzenledikleri tavla turnuvası ve balık tutma eğitimi ile festivale renk kattı. Minikler olta ile balık

tutma eğitimi alırken, büyükler ise katıldıkları tavla turnuvası ile keyifli zaman geçirdi.

NİYAL ÖZTÜRK BAND COŞTURDU

Gecenin son organizasyonu olan Niyal Öztürk Band performansı, katılımcılar tarafından büyük beğeni

topladı. Birbirinden güzel Türkçe ve İngilizce parçaları ile gecenin havasını değiştiren grup,

dinleyicilerle birlikte oldukça keyifli anlar yaşadı.

FİNAL GÜNÜ 15 EYLÜL PAZAR

Festivalin son günü olan 15 Eylül Pazar günü, ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ yine yoğun bir

program ile halkı ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında Pazar günü; 06:00’da Gülseren Ataker

Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, 11:00’de Plaj Voleybolu, 17:00’de Yakan Top Yarışması,

18:00’de Sandalye Oyunu, 19:00’da Limbo Dans Yarışması ve 20:00’de Retro Çalgıcılar konseri hayat

buluyor.