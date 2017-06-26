Karaoğlanoğlu bölgesinde ciddi yaralama!

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor..

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (25.06.2017), saat 23:55 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir ikametgahın avlusu içerisinde H.M.(E-62 ) aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.H.(E-33)’nin çenesinin üst kısmını kesmek suretiyle adı edileni yaralanmıştır.

Akabinde arabasından aldığı baltanın sap kısmı ile kendilerini ayırmaya çalışan Sultan MERTHOCA’nın sol koluna vurup, kolunun kırılmasına sebep olmuştur.

O esnada S.H. (E-33) de almış olduğu kürek sapı ile H.M’nin kafasına vurmak suretiyle ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuştur. H.M. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. S.H. (E-33) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor..