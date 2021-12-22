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Karaoğlanoğlu civarında elektrik kesintisi!

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Karaoğlanoğlu civarında elektrik kesintisi!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karaoğlanoğlu Pine Bay Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.

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