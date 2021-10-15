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Karaoğlanoğlu Halkı İsyanda!

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Karaoğlanoğlu Halkı İsyanda!
Karaoğlanoğlu Halkı İsyanda!

Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan ve içerisinde binlerce yıllık fosillerin ve tarihi yapıların bulunduğu bölgenin, özel bir şirkete peşkeş çekilmeye çalışılması, bölge halkını isyan noktasına getirdi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Karaoğlanoğlu bölgesini temsilen, bölge muhtarlıkları, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Karaoğlanoğlu Avcılık,  Atıcılık ve Balıkçılık Derneği ile Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi’nin temsil ettiği heyeti makamında kabul etti.

Bölge halkı, uzun zamandır mücadele verdiği, 15 dönümlük alanın en az 5 dönümünün sit alanı ilan edilmesi gerektiğini savunurken, bu konuda çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi..

Karaoğlanoğlu’nun son nefes borusunun da özel bir şirkete peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirten bölge halkı, Karaoğlanoğlu halkının denize girebilecek başka yerinin kalmadığını, balıkçı barınağına giden yolun dahi ilgili şirkete peşkeş çekilmek istendiğini söyledi. O bölgede, binlerce yıllık fosillerin ve eserlerin olduğunu belirterek peşkeşin durdurulmasını bütün siyasilerden talep ettiklerini söyleyen halk, bu durumu engellemek için her türlü eylemi yapacaklarını açıkladı.

Bölge temsilcileri Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ve diğer bakanları  araziyi yerinde incelemek için bölgeye davet etti.

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