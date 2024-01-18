Karaoğlanoğlu Kavşağı’nın düzenlenmesi için protokol imzalandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çağ Yap İnşaat Şti. Ltd. arasında Karaoğlanoğlu Kavşağı’nın düzenlenmesiyle ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Çağ Yap İnşaat Şti. Ltd. Direktörü Çağatay Özbirim imza koydu.

Protokole göre, Girne-Alsancak Bölünmüş Anayolunun Girne İlçesi Edremit mevkiinde “Karaoğlanoğlu Kavşağı” olarak bilinen kavşakta yapılacak düzenlemenin maliyeti; projenin aynı zamanda sponsoru olan Çağ Yap İnşaat Şti. Ltd. tarafından karşılanacak.

Arıklı: Güvenli yol, güvenli trafik için özel sektörle iş birliğimiz sürecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ana arterlerde bulunan çemberlerin ve kavşakların sponsorluk yoluyla düzenlenmesinin, kısıtlı imkanları olan Karayolları Dairesi’nin iş yükünü azaltacağını, söz konusu yöntemi tüm ülkede uygulamak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Arıklı, “Daha güvenli ve düzenli yollar, daha güvenli trafik için bu sektörde faaliyet gösteren özel firmalarla iş birliğimiz devam edecek” dedi.

Protokol imza töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.