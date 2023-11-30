Karaoğlanoğlu ve Ozanköy'de İki Ayrı Olayda Yaralanan Şahıslar Yoğun Bakım Altında

"Mobilya atölyesi ve havuz kazalarında yaralanan Yonca MAHALLELİ ve Emine DOYGUNEL yoğun bakımda. Soruşturmalar devam ediyor

29 Kasım 2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde misafir olarak bulunan Yonca MAHALLELİ (K-44), atölyede malzeme taşınırken meydana gelen kazada iki malzeme arasında sıkışması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından adı geçen şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Aynı gün içinde, 30 Kasım 2023 tarihinde ise saat 00:30 sıralarında, Ozanköy’de ikamet eden 93 yaşındaki Emine DOYGUNEL, kaldığı evin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun kenarında yürürken dengesini kaybedip düştü. Bu olay sonucunda başını havuz kenarına çarparak yaralanan Emine DOYGUNEL de benzer şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.