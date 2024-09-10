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Karaoğlanoğlu’nda boğulma tehlikesi: Hastaneye kaldırıldı

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Karaoğlanoğlu’nda deniz içerisinde bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen kadın bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.
Karaoğlanoğlu’nda boğulma tehlikesi: Hastaneye kaldırıldı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.09.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda deniz içerisinde bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen kadın bir şahıs boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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