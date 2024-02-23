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Karaoğlanoğlu'nda Kanunsuz Silah ve Mermi Bulundu: İki Kişi Tutuklandı

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Karaoğlanoğlu'da gerçekleşen polis operasyonunda A.K.'ye ait araçta tabanca ve mermi bulundu. A.K. ve M.Ö. tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Karaoğlanoğlu'nda Kanunsuz Silah ve Mermi Bulundu: İki Kişi Tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Bulundu

22 Şubat 2024 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda gerçekleşen polis operasyonunda, A.K. (E-39)’ye ait olan araçta yapılan aramada çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile birlikte 25 adet canlı mermi ele geçirildi ve emare olarak alındı.

Söz konusu olayla ilgili olarak A.K. ve bu mesele ile ilişkilendirilen M.Ö. (E-44) isimli şahıs tutuklandı. Ancak, soruşturma süreci hala devam etmektedir.

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