  • BIST 1.082
  • Altın 464,694
  • Dolar 7,4242
  • Euro 8,7905
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Karaoğlanoğlu’nda kaza:Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

» »
Karaoğlanoğlu’nda kaza:Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Karaoğlanoğlu’nda kaza:Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Yusuf Ergören (E-29), yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Abdullah Semih Önen (E-60) yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçemeye çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip soz konusu aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Uyarı03 Eylül 2020 Perşembe 16:27
  • Pilli: “Yurt dışından gelen öğrenciler için yeni kararlar gelebilir“03 Eylül 2020 Perşembe 16:22
  • Denkaş: “İnsanımız ülkenin geleceğini düşünerek tercihini aklıyla yapmalı”03 Eylül 2020 Perşembe 15:50
  • İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek03 Eylül 2020 Perşembe 14:53
  • KAMUSEN: “Maliye Bakanlığı İle Uzlaşı Sağlandı”03 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • Basın-SEN'den Kıbrıs-SEN'e ve Kıbrıs Medya grubuna tepki!03 Eylül 2020 Perşembe 13:28
  • Maraş halen neden açılmıyor? Tatar: “Ersin Tatar Hükümetinin ilk açıklaması, Maraş Projesiydi”03 Eylül 2020 Perşembe 13:19
  • Özersay: “Taraflardan birinin sırtını sıvazlamak bölgede tehlikeli bir duruma neden olur”03 Eylül 2020 Perşembe 13:10
  • Özyiğit: “ABD’nin Tavrı Barışa Değil, Gerilime Hizmet Eder”03 Eylül 2020 Perşembe 13:01
  • İnce av 6 Eylül'de başlıyor03 Eylül 2020 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti