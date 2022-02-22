Karaoğlanoğlu’nda restoranda yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Ambiance Restoranın doğu kısmında bulunan restorana ait soğuk hava deposu olarak kullanılan binada yangın meydana geldi.
Yangın sonucu bina içerisinde bulunan buzdolabı yanarak zarar görürken binada madde hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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