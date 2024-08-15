Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonu: 120 Gram Hintkeneviri ve 1 Gram Kokain Ele Geçirildi

Karaoğlanoğlu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, 30 yaşındaki B.K.’nin evinde 120 gram Hintkeneviri ve 1 gram kokain ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Ekiplerin, B.K. (30) adlı şahsın ikametgahında yaptığı aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında Hintkeneviri ve yaklaşık bir gram ağırlığında kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emare olarak alındı ve B.K. olay yerinde tutuklandı. Zanlı hakkında soruşturma devam ediyor. Bu başarılı operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor