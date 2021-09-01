Karaoğlanoğlu’nda Yarın 6 Saat Elektrik Kesinti Olacak

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.