Karaoğlanoğlu’nun Bazı Bölgelerine Yarın Yaklaşık 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karaoğlanoğlu Pine Bay Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karaoğlanoğlu Pine Bay Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.
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