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Karaokçu: “Çalıştay sonuçları mücadelemizde yol haritamız ve ışığımız olacak”

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Karaokçu: “Çalıştay sonuçları mücadelemizde yol haritamız ve ışığımız olacak”
Karaokçu: “Çalıştay sonuçları mücadelemizde yol haritamız ve ışığımız olacak”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”ndan çıkan sonuçları çok önemli ve değerli bulduklarını vurgulayarak “Sonuçlar, bundan sonraki mücadelemizde yol haritamız ve ışığımız olacak” dedi.

KKTC ve Türkiye’den gazetecilerin, uzmanların, akademisyenlerin, hukukçuların, psikologların ve siyasilerin katılımıyla Girne’de 10-11 Temmuz tarihlerinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Bilinçli Medya Bilinçli

Toplum” sloganıyla düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”, dün öğleden sonra tamamlandı. 

5 MASADA TARTIŞILAN ANA BAŞLIKLAR

İlk gün siyasilerin konuşmaları ve uzmanların sunumlarıyla başlayan çalıştayda oluşturulan 5 masada, “bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü; bağımlılıkla ilgili mücadele medya örgütlerinin etik sorumlulukları; bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri ve bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları” başlıklarında tartışmalar yapıldı, öneriler oluşturuldu.

KARAOKÇU ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRDİ: “ÇOK VERİMLİ İKİ GÜN GEÇİRDİK”

TAK muhabirine çalıştayı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu kullanımını önleme çalışmalarında medya ve iletişimin rolüne komisyon olarak büyük önem verdiklerini ve uzun zamandır yapmayı planladıkları çalıştayın çok başarılı geçtiğini söyledi.

Çalıştaya tahminlerinin de üzerinde katılım olduğunu, hem sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hem bireysel katılımcıların ve mağdur durumdaki insanlar ve hem de yurt dışından değerli katılımcıların yer aldığını ve amaçlarına ulaştıklarını kaydeden Karaokçu, “İki gün boyunca çok verimli çalışmalar yürüttük” dedi.

Karaokçu, çalıştayın dünkü son bölümünde 5 masanın her birinin hazırladığı sonuç bildirgesinin okunduğunu, ayrıca önümüzdeki süreçte çalıştaydaki tüm konuşmalar ve yazıl sunulan metinler değerlendirilerek bir çalıştay raporu hazırlanacağını, raporun da hem kamuoyu hem de katılımcılarla paylaşılacağını söyledi.

Çalıştayda, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili medyadaki haberlerde özellikle çocukların deşifre edilmesi sorunu karşısında neler yapılabileceğinin ele alınıp öneriler sunulduğunu, ayrıca medyanın uyuşturucuyla mücadeleye nasıl destek sağlayabileceğinin irdelendiğini kaydeden Hasan Karaokçu, en kısa sürede çalıştaydan çıkan sonuçları yürütecek, hayata geçirecek bir medya iletişim komitesi oluşturmayı istediklerini açıkladı. Karaokçu, komisyonun, bu komitenin çalışmalarına gerekli desteği vereceğini vurguladı.

“SONUÇLAR YOL HARİTAMIZ, IŞIĞIMIZ OLACAK”

“Biz kendimizi iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Gerek yasal altyapının gözden geçirilmesi gerek sosyolojik boyut, gerekse medyadaki sorunlarla ilgili çok güzel öneriler çıktı. Bunlar, bundan sonraki mücadelede yol haritamız, ışığımız olacak. Sonuçları çok önemli ve değerli buluyoruz” diyen Karaokçu, 2014’ten beri uyuşturucuyla mücadele için çalışan komisyonun bu adımı attığı için çok mutlu olduklarını söyledi.
 

Karaokçu, çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

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