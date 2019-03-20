Karapaşaoğlu'na 1310 TL ceza !

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'na seferberliğe katılmadığı için ceza tebliğ edildi. Karapaşaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumu duyurdu.

İşte o paylaşım:

2018 yılına ait seferberlik çağrısına uymadığımızdan Sevgili Haluk ve bana 30 gün içinde ödememiz için 1310 TL para cezası tebliğ edildi. 30 günün sonunda hakkımızda yeni dava dosyaları hazırlanacak. Normal koşullarda bu tebligat gitmediğimiz tarihten aylar sonra hatta bir yıla kadar ancak yapılırdı. Şu an mecliste bu yasa görüşülüyor. Yasanın görüşülmesinden dolayı bu konu da hassas davranarak sesimizi soluğumuzu hiç çıkartmadık. Ama devlet belli ki bizimle hem fikir değil. Bu hassas dönemde bize "özel" devlet prosedürü hızlandırıyor. Bilinsin ki ne Haluk ne de ben bu para cezalarını ödemeyeceğiz. Çünkü #vicdanirethaktır! Çünkü #hükümetinbizesözüvar!