Karar Gazetesi: Akdeniz'de soğuk savaş!

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı iki anlaşma Akdeniz’de suları daha da ısıttı. Mutabakat muhtırasında belirlenen sahalarda çalışma yapan İsrail’e ait bir araştırma gemisine Kıbrıs açıklarında devriye atan Türk fırkateyni müdahale ederek bölgeden çıkardı. İsrail ve Yunan medyası ise 2 İsrail savaş uçağının, aynı yerde doğalgaz arayan Yavuz gemisinin üzerinden uçtuğunu yazdı.

SERHAT SOYKAN / KARAR

Türk Deniz Kuvvetlerinden bir geminin Doğu Akdeniz’de test yapan İsrail’e ait araştırma gemisini bölgeden çıkardığı iddia edildi. İsrail’in Kanal 13 televizyonu muhabirlerinden Barak Ravid sosyal hesabından paylaştığı mesajda, iki hafta önce ortak bir proje üzerinde çalışan İsrailli ve Güney Kıbrıslı araştırmacıları taşıyan İsrail’e ait “Bat Galim” isimli araştırma gemisinin, Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi tarafından Doğu Akdeniz’den çıkarıldığını öne sürdü. Ravid, adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı mesajında, Türk Deniz Kuvvetlerine ait geminin Bat Galim’e telsiz yoluyla ulaşarak bölgeden ayrılması emrini verdiğini iddia etti. Barak Ravid mesajında ayrıca olayın yaşandığı anda İsrail’e ait araştırma gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde deniz yetki alanında olduğu iddiasında bulundu.

İddianın bir anda gündemin üst sıralarına tırmanması üzerine Jerusalem Post da haberin peşine düştü. İsrail Doğal Kaynaklar Enerji ve Su Bakanlığı gelişmeyi doğruladı. Gazete konuya ilişkin yaptığı haberinde Bakanlık kaynaklarının İsrail araştırma gemisinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan anlaşma çerçevesinde bölgede arama çalışmaları yaptığı belirtildi. Ancak arama çalışmaları yapılan alanlar Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasına göre iki ülkenin ekonomik etki alanı sınırlarında kalıyor.

Kıbrıs açıklarında bu haberin ardından dün yine İsrail medyası İsrail’e ait iki sbavaş uçağının Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yapan Yavuz gemisinin üzerinden geçtiğini iddia etti. Ancak bu iddia Türkiye’deki resmi makamlarca doğrulanmadı.

Akdeniz’de sular giderek ısınırken Türkiye’den kritik bir hamle daha geldi. Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR´a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Geçitkale Havaalanı’na geldi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail’in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya’nın savaş gemilerini Kıbrıs’a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC’ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı’na gönderildi.

Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA’lar yarından itibaren Geçitkale’den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ‘acil’ koduyla Geçitkale’nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ‘’Bu istek karşısında hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin güvenliği için adım atıldı’’ demişti. Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.