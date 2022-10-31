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Karar, oy çokluğuyla kabul edildi!

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Avrupa Parlamentosu toplantılarında UBP heyetini temsil edecek heyette milletvekilleri Hakan Dinçyürek ile Oğuzhan Hasipoğlu'nun dönüşümlü şekilde yer alması, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi.
Karar, oy çokluğuyla kabul edildi!

Cumhuriyet Meclisi’nde nisap yoklamasının ardından başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi.

Buna göre, Başkanlık Divanı'nın oy çokluğuyla aldığı, Avrupa Parlamentosu toplantılarına UBP heyeti adına UBP milletvekili Hakan Dinçyürek’in yanı sıra dönüşümlü olacak şekilde UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun da dahil edilmesi kararı okundu.

CTP Grup Başkanı Erkut Şahali, Başkanlık Divanı'nın kararını eleştirerek, bunun emsali görülmemiş bir işlem olduğunu belirterek, heyetlerin süreklilik arz etmesi gerektiğini söyledi.


Şahali, “Bir beklenti, maksat söz konusu değil, iş ola, gezi ola…” eleştirisinde bulundu.

Her seyahat sırasında bir tanışma merasimi olacaksa bundan fayda sağlanamayacağını belirten Şahali, CTP’nin divanda bu nedenle olumsuz oy kullandığını belirtti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP ile temasa geçildiğini, milletvekilleri düzeyinde bu konuyu görüştüklerini, adı geçen milletvekillerinin yurt dışındaki temaslarda dönüşümlü olarak UBP’yi ve Meclis’i temsil edeceklerini kaydetti.

Uygulamada hiçbir kusur olmadığını ifade eden Berova, CTP Grup Başkan Vekilinin bu şekilde açıklamada bulunmasını doğru bulmadığını belirtti.

Berova, lobiciliğin KKTC’nin en eksik olduğu konulardan olduğunu ifade ederek, “Birden fazla kişinin oradaki temaslarının daha faydalı olacağını düşünüyoruz. CTP de dönüşümlü gitmek isterse ona da karşı fikrimiz yok” dedi.

Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meclisi bütçesinin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin görevlendirilen komite üyelerine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkerede, bütçenin uygulanmasının denetlenmesi için daha önce ismi verilen komite üyesi Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olması nedeniyle yerine komite üyesi Hasan Küçük’ün görevlendirildiği belirtildi.

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