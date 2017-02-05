Karar Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu...

Resmi Gazete’de 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 5 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu’nun 1 Şubat 2017 tarihli kararları uyarınca; 1995 Antakya doğumlu Adil Uslu, 1976 Reyhanlı doğumlu Suphi Asi, 1995 Altınözü doğumlu Gökhan Ekenel, 1983 Mersin doğumlu Serkan Başer ve 1996 Lefkoşa doğumlu Selin Güngen KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
BAKANLAR KURULU, HİÇ BİR TOPLANTI SONRASI BASINA AÇIKLAMA YAPMIYOR
Haftanın belirli günlerinde toplanan Bakan Kurulu, yapılan toplantı sırasında saatlerce yapılan görüşmeler sonucu basına bilgi vermiyor.
Yapılan toplantılarda halkın bilgisine herşey oldu bittiye getirildikten sonra sunulan kararlar alan Bakanlar Kurulu'nun şeffaf olmayan tavrı, azınlık hükümetinin demokrasiye duyulan inancını ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz günlerde yine toplanan kurul, 5 yeni vatandaşlık kararını, karar alındıktan sonra Resmi Gazete aracılığıyla halka duyurdu...
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