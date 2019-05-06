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Karar sonrası CHP olağanüstü toplantı yapıyor. YSK etrafında bariyerler konuldu

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP’nin İstanbul seçimiyle ilgili itirazlarını görüştü. AKP'nin YSK Temsilcisi sosyal medya hesabından,  "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" diye yazdı. 
Karar sonrası CHP olağanüstü toplantı yapıyor. YSK etrafında bariyerler konuldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP’nin İstanbul seçimiyle ilgili itirazlarını görüştü. AKP'nin YSK Temsilcisi sosyal medya hesabından,  "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" diye yazdı. 

Anadolu Ajansı da "YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi" bilgisi geçti. 4'e karşı 7 oyla yenilenme kararı verildiği belirtildi.

Henüz YSK'den resmi bir açıklama yapılmadı. CHP MYK'sinin olağanüstü toplandığı belirtildi. 

YSK ÇEVRESİNE BARİYER

İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı. Saat 16.30 sıralarında çok sayıda takviye polis, YSK binası çevresine geldi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca kamyonlar ile getirilen bariyerler, YSK binası ile Atatürk Bulvarı arasında kalan parka indirildi.

YSK 14.30'DA TOPLANDI

YSK, bugün AKP ile MHP’nin itirazlarını karara bağlamak üzere 14.30'da toplandı. 

KHK İTİRAZINA İKİNCİ RET

YSK, toplantıda ilk olarak AKP'nin KHK'lilerin oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddettiğini açıkladı.

 

AKP’NİN İTİRAZLARI NELER?

AKP’nin “tam kanunsuzluk” itirazı “Kısıtlı seçmen” iddialarına ve “Sandık kurullarının teşkili”ne dayanıyordu.

CHP, cumartesi günü YSK’nin kısıtlı seçmenlere dair araştırmasını tamamladığını ve kısıtlı seçmen sayısının AKP’nin iddia ettiği üzere 41 bin 132 değil 776 olduğunu açıklamıştı.

Sandık kurullarının teşkili konusunda ise 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan oluşturulduğu iddia edildi.

Dün İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usulsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.

 

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