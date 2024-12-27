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Karar verildi: 2 Ay hapis yatacak sonra sınır dışı edilecek!

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KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan Bangladeş uyruklu Ahmet Raju hakkındaki davada karar açıklandı.
Karar verildi: 2 Ay hapis yatacak sonra sınır dışı edilecek!

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurundaki görüşülen davada sanık, 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Bilgeç, Sanığın 18 Ekim 2024 tarihinde Alayköy Sanayi bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yargıç, yaya olarak yürürken tespit edilen sanığın yapılan muhaceret kontrolünde çalışma izninin 20 Ağustos 2024 tarihinde iptal edildiğinin belirlendiğini açıkladı.  Polis, sanığın 20 Ağustos 2024 tarihinden yakalandığı güne değin 58 gün ülkede kaçak yaşadığını söyledi.

Yargıç, yapılan araştırma sonucu sanığın 30 günlük ön izinle ülkeye giriş yaptığını, çalışma izni iptal edilmesine rağmen yasal işlem yapmadığını belirtti.

Yargıç, KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçunun 6 aya kadar hapis cezası öngördüğünü belirterek, 2 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı. Sanık takdir edilen hapis cezası süresini tamamladıktan sonra sınır dışı edilecek.

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