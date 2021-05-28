Karar yazarı Akif Beki: Çetelerle kimin yürüdüğünü aziz millete sormanın sonu, sandıkta pek hayırlı olmayabilir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Açık konuşmak gerekirse Bay Kemal’in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu an da CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi terör örgütleri ve uzantılarını koruyanların işgali altındadır" sözlerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı, dehşet bir suç teşkilatının bilgisine sahip. Bay Kemal, CHP’yi suç merkezi haline getirmiş. Teröristler, mafya, tecavüzcüler, çeteler ve uzantılarıyla onları koruyanlar; hangisini ararsan CHP Genel Merkezinde.

Hatta puda şekerci genel merkez büro elemanını bile aralarına sızmış, orada saklanıyor bulabilirsin. Fakat polis, tüm azılı suçluların toplandığı bu korkunç suç merkezini bir türlü basmıyor. Bir savcı da soruşturma açmıyor. Hadi Cumhurbaşkanı, bilgisini talimata çevirmedi diyelim, polise iletmedi, savcıya bildirmedi... Savcı, polis kamuoyuna açık bu beyanları suç ihbarı olarak da mı kabul etmiyor?" diye yazdı.

"Savcı, polis itibar etmezken millet, çetelerle yürüyenin muhalefet partileri olduğuna nasıl tanıklık edecek?" diyen Akif Beki, yazısını "Bu işi ancak gizli tanık paklar, demedi demeyin. Çetelerle kimin yürüdüğünü aziz millete sormanın sonu, sandıkta pek hayırlı olmayabilir." ifadeleriyle noktaladı.

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