  • BIST 1.414,240
  • Altın 526,72
  • Dolar 9,2550
  • Euro 10,7000
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor

»
Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor
Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu'nda görevden alınan isimlere dikkat çekerek, "Görünen o ki yönetilemeyen Türkiye’de artık akıl da tümden iflas etmiş durumda… Doğrusu bir iktidarın kendi gidişini hızlandıran böylesi bir çılgınlığa hangi gerekçeyle müracaat ettiğinin akılla ve mantıkla izahı ne yazık ki mümkün değil.

Maalesef ‘iktidar aklı’nın işlemediği, makuliyetin buharlaştığı, ekonomik gerçeklerin tersyüz edildiği alaturka yönetim zihniyetinden akıl ve bilimle hareket etmesini beklemek beyhude bir çaba..." diye yazdı.

Cumhur İttifakı'nın devletin bütün imkanları elinde olmasına karşın, iktidar avantajını kaybettiğini savunan Ocaktan, "Ama artık şunu biliyoruz, Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor. Şu an itibariyle anket sonuçları, iktidar için eve dönüş yolculuğunun başladığını net olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca zamanında yapılacak bir seçime bile daha 20 ay var. Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda en küçük bir “çözüm iradesi” bile gözükmediğine göre, özellikle ekonomide işler daha da kötüye gidecek demektir. Bu durumda herhalde en doğru cümle ‘iktidar kendi hikayesini bitirmek için koşar adım sona doğru yaklaşıyor’ olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de zam öncesinde benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu16 Ekim 2021 Cumartesi 18:52
  • Demirören Medya, Reuters ile ilişkisini sonlandırdı: Bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır16 Ekim 2021 Cumartesi 15:06
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!16 Ekim 2021 Cumartesi 14:59
  • ORC anketi: Z kuşağının ilk tercihi açık ara CHP16 Ekim 2021 Cumartesi 14:47
  • İmamoğlu’ndan Elazığ Valisi ve Belediye Başkanına tepki: Unuttukları bir şey var o makam onların değil16 Ekim 2021 Cumartesi 10:33
  • Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var16 Ekim 2021 Cumartesi 10:32
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster"16 Ekim 2021 Cumartesi 10:03
  • Dokunulmayan savaş şirketi: SADAT16 Ekim 2021 Cumartesi 09:01
  • Son Dakika Haberi: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı15 Ekim 2021 Cuma 19:45
  • Reuters: Türkiye iklim hedeflerine ulaşması için 3,1 milyar euro alabilir15 Ekim 2021 Cuma 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti