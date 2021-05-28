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Karar yazarı Ocaktan: Neden insanlar devletin bakanlarına değil de, bir suç örgütü liderinin söylediklerine daha çok itibar ediyor?

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Karar yazarı Ocaktan: Neden insanlar devletin bakanlarına değil de, bir suç örgütü liderinin söylediklerine daha çok itibar ediyor?
Karar yazarı Ocaktan: Neden insanlar devletin bakanlarına değil de, bir suç örgütü liderinin söylediklerine daha çok itibar ediyor?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, hakkında iddialar bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdiğine işaret ederek, "Maalesef AK Parti iktidarı uzun süredir siyaset üretemediği için ülke sorunlarını çözme kabiliyetini de yitirmiş bulunuyor. Ayrıca yönetim krizi yüzünden her geçen gün derinleşen ekonomik krizi, vicdanları yaralayan hukuksuzlukları ve üzerine gidilemeyen kirliliklerin varlığını artık çok da önemsemiyor." diye yazdı.

İnsanların devletin bakanlarına değil de, bir suç örgütü liderinin söylediklerine daha çok itibar ettiğini öne süren Ocaktan, "Çünkü bu ülkede yaşayan insanlar henüz toptan akıllarını yitirmediler. Biliyorlar ki Sedat Peker Türkiye’nin değişik şehirlerinde AK Parti iktidarına destek için mitingler düzenledi, “oluk oluk kan akacak” sözleriyle akademisyenleri tehdit etti. Ama o gün hiçbir AK Partili çıkıp “Kardeşim sen kim oluyorsun, burası bir hukuk devleti” diyebilme faziletini gösteremedi. Ama şimdi hep birlikte “mafya lanetleme” kuyruğundalar, ne diyelim kolay gelsin…

Bizden söylemesi; bu siyaset anlayışıyla AK Parti ve ortakları kendi elleriyle oluşturdukları bu siyasetsizlik ortamından kurtulamazlar ve toplum nezdinde asla temize çıkamazlar. Ve tabii ki esas dramatik olan, hukuk-özgürlük-şeffaflık söylemleriyle iktidar olan AK Parti’nin bu hallere düşmesidir..." ifadelerini kullandı.

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